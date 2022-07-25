مدبولى يشهد مراسم انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

وجددت الدول الأعضاء فى المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التى أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعى وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع فى أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها فى المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
وقد تمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثانى للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية: الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين فى المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة فى مملكة البحرين.
ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعى فى البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا فى صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات فى هذا القطاع.
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