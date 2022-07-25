تحصين أكثر من 70 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بدمياط

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، الدكتور إيهاب شكرى، إن المديرية قامت بتحصين أكثر من 70 ألف رأس من الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، خلال الحملة التى انطلقت 14 يوليو الجارى وتستمر لمدة شهر.





وأكد "شكرى"، فى بيان اليوم، على استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، برعاية وزير الزراعة السيد القصير، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بكافة القرى بمحافظة دمياط. وأشار إلى أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى الوحدات المخصصة للتطعيم، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن بتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة للقضاء على الأمراض والأوبئة التى تصيب الثروة الحيوانية.

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