محافظ الأقصر: البدء فى إنشاء ممشى بكورنيش النيل بالبر الغربى

وأوضح المحافظ، فى تصريح، اليوم الاثنين، أن الكورنيش سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشى ومزارًا سياحيًا عالميًا يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفسًا فريدًا لأهالى الأقصر.
وأشار إلى أن المشروع سينفذه الجهاز المركزى للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل "تطوير أماكن رسو العبارات و اللانشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى "أهل مصر"، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرحا مكشوفا ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.
وأضاف أن الأعمال ستراعى الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجًا بالحضارة القديمة، وسيوازى كورنيش البر الغربى كورنيش النيل بالبر الشرقى ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات، لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربى.
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