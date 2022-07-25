الرعاية الصحية: نجاح تسجيل 4 منشآت فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح تجديد تسجيل 4 منشآت صحية تابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك لاجتيازهم كافة معايير التسجيل القومية وبما يواكب معايير الجودة العالمية.





وقالت الهيئة، فى بيان، إن المنشآت الصحية الأريع التى نجحت فى اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل شملت "وحدة طب أسرة عين غصين" إضافة إلى 3 مراكز لطب أسرة بمحافظة الإسماعيلية وهم "فايد، المحسمة القديمة، التل الكبير"، وتخدم هذه المنشآت حوالى 88 ألف فرد من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، فيما قدمت أكثر من 290.000 خدمة رعاية أولية منذ تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن.

وتابعت الهيئة: تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا، وتشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل"، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية.

واستكملت أن المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة تعمل بنظام عمل مميكن يضمن سهولة تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لافتا إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد لا يرتكز على الفرد بل تشمل الخدمة التأمينية كافة أفراد الأسرة، حيث تمثل الأسرة نواة المنظومة الجديدة.

ولفت البيان إلى عدد المنشآت الصحية التى تم تسجيلها بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن والتى بلغت 22 منشأة صحية، منهم 20 وحدة ومركزا لطب الأسرة إضافة إلى مستشفى "الطوارى والجراحات المتخصصة والدقيقة بأبو خليفة، مجمع الإسماعيلية الطبى" تم تسجيلهم لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أن نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.