مياه سوهاج: تنفيذ 80% من محطة مياه شرب قرية «الأحايوة شرق»

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، إن الشركة انتهت من تنفيذ 80% من محطة مياه الشرب المدمجة بقرية "الأحايوة شرق" بدائرة مركز أخميم، التى يجرى تنفيذها بإجمالى تكلفة 57.7 مليون جنيه.





وأوضح "عبدالغفار"، فى تصريحات اليوم الإثنين، أن المحطة تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويجرى تنفيذها بطاقة إنتاجية تبلغ 90 لترًا/ثانية. وأشار إلى أن المشروع يضم "مأخذًا، ومبنى المرشحات، وخزانًا أرضيًا، وعنبر الطلمبات المرشحة، وعنبر الشبة والكلور، ومعمل المحطة"، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع فى أغسطس من العام الجارى لخدمة 44 ألف نسمة بقريتى الأحايوة شرق والكولة بمركز أخميم.

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