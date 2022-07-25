بالكامل شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2022 لطلاب الثانوية والمتخصصين وفق إعلان وزير الداخلية المصرية

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2022 حيث يترقب عدد كبير من الطلاب في هذا التوقيت التعرف على مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2022 والشروط التي يجب توافرها، وذلك في إطار الإعلان رسميا عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، في الساعات الأولى من يوم الأحد، على قبول دفعة جديدة رسميا هذا العام للالتحاق بكلية الشرطة 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في الالتحاق بكلية الشرطة عقب الحصول على شهادة الثانوية العامة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2022 والشروط والضوابط المطلوبة.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2022

أعلنت وزارة الداخلية المصرية رسميا عن طريق بيان قد أصدرته موعد بداية تقديم الطلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة 2022، وقد جاءت المواعيد المحددة كما يلي.

أشارت الوزارة رسميا أن التقديم من قبل الطلب سوف يكون بداية من يوم 1 من شهر أغسطس والذي يستمر حتى 18 أغسطس، وذلك لجميع الطلاب للحاصلين على المؤهلات الجامعية العام الماضي 2021.

كما يتم التقديم من قبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية العام الحالي 2022 سوف يكون بداية من يوم 4 من شهر أغسطس والتي تستمر أيضا حتى 31 من شهر أغسطس أي استمر لمدة 28 يوماً.

وقد أشارت كذلك أنه بالنسبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية سواء من الذكور او الإناث، وذلك في العام الحالي 2022، في قسم الضباط المتخصصين سوف يتم استقبال طلبات التسجيل بداية من يوم 15 أغسطس وذلك حتى 15 من شهر سبتمبر 2022.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2022

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط للقبول في كلية الشرطة في الدفعة الجديدة 2022، وجاءت على النحو التالي.