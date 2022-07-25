نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدفعة الجديدة” موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022، حيث أعلن السيد مساعد وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم أمس منذ ساعات عن قبول دفعة جديدة في أكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وقد تعرفنا معكم على تفاصيل القبول والتقديم بالنسبة لخريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية في مقال تنسيق كلية الشرطة 2023، وسنركز معكم في هذا المقال على الشروط الخاص بالتخصصات المختلفة من خريجي الكليات، فتابعوا معنا في ثقفني.

الضباط المتخصصين وزارة الداخلية

وقد تم عمل المؤتمر الصفحي، تم الإعلان فيه عن العديد من التفاصيل بخصوص شروط التقديم وكيفية التقديم على اكاديمية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية، وقد وافق السيد وزير الداخلية محمود توفيق عن قبول دفعة جديدة، وتشمل الدفعة الجديدة الخاصة بهذا العام 2023 خريجي الثانوية العامة والأزهرية، وحاملي شهادات البكالوريوس والليسانس من ذكور – إناث، وسنتابع معكم الشروط وكيفية التقديم.

وسنتابع معكم أعزائنا خريجي الجامعات الشروط المطلوبة و الاختبارات المقررة على المتقدمين، وهذا لقبول ضباط شرطة متخصصين، فتابعوا معنا.

شروط قبول الضباط المتخصصين لكلية الشرطة 2023

وقد تم النص على العديد من الشروط أعلن عنها السيد مساعد وزير الداخلية رئيس كلية الشرطة، بخصوص شروط القبول العامة، وقد جاءت شروط القبول الخاصة بالضباط المتخصصين مختلفة عن شروط قبول الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهم من الشهادات، حيث جاءت الشروط كما يلي:

يكون الخريج حاصل على ليسانس الحقوق (بنات ورجال)، بحد أدنى تقدير عام مقبول، ويكون خريج هذا العام أو العام الماضي 2021 على الأكثر.

أو حمل شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية بتقدير مقبول كحد أدنى، ويكونوا خريجي العام 2022 أو 2022.

بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى، فيتم قبول المؤهلات التي تحتاجها الوزارة فقط وهذا بحد أدنى تقدير عام جيد، من خريجي العام 2021 أو 2022.

ألا يقل طول المتقدم من الذكور عن 165سم، والبنات لا يقل طولهم عن 160 سم.

اجتياز الكشف الطبي، وتناسب الوزن مع الطول والحد الأصحى من الوزن هو الطول ناقص 90.

أي انه اذا كان طولك 170 سم، فأقصى وزن لك هو 80 كجم.

اجتياز اختبار الهيئة والاختبار الرياضي.

وبالطبع يجب أن تنطبق على المتقدم الشروط العامة للتقديم في كلية الشرطة والكليات العسكرية (الجنسية المصرية، حسن السير والسلوك، الانضباط، إلخ).

وتابعنا معكم أيضا موقع تقديم الكلية الحربية 2022، فتابعوا معنا القراءة.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022

ونتعرف معكم على الموعد الذي سيتاح فيه التقديم على الضباط المتخصصين، ويتم التقديم البيانات الأولية الخاصة بالطالب إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية قبل التوجه إلى مقر كلية الشرطة لسحب الملف، والمواعيد كالآتي:

يبدأ التقديم لخريجي كلية الحقوق من حاملي شهادة الليسانس من أول شهر أغسطس حتى يوم الخميس 18 أغسطس 2022.

الكليات الأخى تقديمها يكون من يوم 15 أغسطس حتى يوم 15 سبتمبر 2022.

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

وسنتابع معكم كيفية التقديم البيانات الأولية الخاصة بكم في موقع كلية الشرطة الإلكترونية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن التقديم سيكون هذا العام عبر موقعها الإلكتروني ولأول مرة، وهذا ما يمكنكم عمله عبر هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط moi.gov.eg .

. ثم اضغط على مواقع الجهات الشرطة.

اضغط على أيقونة أكاديمية الشرطة.

في صفحة الأكاديمية عندما يتم فتح باب التقديم اضغط عليه.

عبئ كافة البيانات في الاستمارة.

ثم قم بطباعة تلك الاستمارة بعد الانتهاء منها، واحتفظ بها لحين سحب الملف.

ولا تنسى أن تأخذ نصائح المتقدمين السابقين بكلية الشرطة، وننصحك بالالتزام بخصوص المواعيد التي تحددها الكلية في وقت التقديم وعدم مخالفة القواعد، حيث إنه كما نعلم فإن من أهم اسباب القبول للضباط من عدمه يتعلق بالانضباط إلى حد كبير.