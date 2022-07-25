رئيس الوزراء الأردني يستقبل رئيس المجلس الإعلى للإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 04:30 مساءً - استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر والوفد المرافق وبحضور وزير دولة لشؤون الإعلام في الأردن فيصل الشبول ، وضم الوفد كلا من مدير مركز الاهرام للدراسات الدكتور محمد فايز فرحات والمدير التنفيذي لمجموعة الشركة المتحدة المهندس حسام صالح

وأكد رئيس الوزراء الأ{دني على العلاقة الاستراتيجية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تجسدها علاقات الاخوة بين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعاون بين حكومتي البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين .

كما أكد على الدور المهم الذي تقوم به وسائل الاعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون بينهما والتعبير عن مواقفهما المتطابقة الى حد كبير تجاه مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية لافتا الى المشاعر الايجابية والصادقة التي تعبر عنها وسائل الاعلام المصرية تجاه الاردن والعلاقات بين البلدين .

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاعلامية وتبادل الخبرات والتجارب تحقيقا لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .