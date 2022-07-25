رئيس الأعلى للإعلام يبحث في الأردن تعميق التَّعاون الثُّنائي بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 04:30 مساءً - الشبول : الملك عبدالله يؤكد على تميز العلاقات مع مصر

استقبل وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشُّبول، اليوم الاثنين، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهوريَّة مصر العربيَّة كرم جبر، والوفد المرافق له، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام .

وأكَّد الجانبان خلال اللِّقاء عُمق علاقات التَّعاون الاستراتيجي الوثيق بين الأردن ومصر، التي تحظى برعاية مستمرَّة واهتمام وتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سيادة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي.

وقال الشّبول: إنَّ توجيهات جلالة الملك تؤكِّد دوماً ضرورة الإبقاء على العلاقات مع مصر الشَّقيقة في إطارها المتميِّز على جميع الصُّعُد، وأن يكون التَّنسيق والتعاون دائماً في أعلى مستوياته، مؤكِّداً أنَّ "أولويَّاتنا واحدة، وتعاوننا واحد، وآفاقنا لا حدود لها".

وأشار إلى أهميَّة التَّنسيق المشترك والتقارب الكبير في وجهات النَّظر بين البلدين الشَّقيقين حول مختلف القضايا، خصوصاً المواقف المتطابقة حيال القضيَّة الفلسطينيَّة والقدس، وأُطر التَّعاون المشترك التي تتمُّ على المستوى الثُّنائي أو من خلال المبادرات العربيَّة المشتركة.

وأعرب الشّبول عن تطلُّعه إلى تعميق التَّعاون الثُّنائي بين البلدين الشَّقيقين في المجال الإعلامي، سواءً على مستوى المؤسَّسات الإعلاميَّة الرَّسميَّة، أو على صعيد إطلاق مبادرات مشتركة لضبط المحتوى المخالِف على مواقع التَّواصل الاجتماعي والحدِّ من الرِّبح الفائت على وسائل الإعلام من سوق الإعلان، مشيراً إلى الجهود التي تُبذَل في إطار جامعة الدُّول العربيَّة في هذا الصَّدد.

بدوره، قال جبر إنَّ توجيهات الرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي تؤكِّد دوماً على أنَّ الأمن القومي الأردني جزء لا يتجزَّأ من الأمن القومي المصري، وعلى ضرورة تدعيم العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.

وثمَّن جبر وقوف الأردن الدَّائم إلى جانب مصر ودعم مواقفها، انطلاقاً من علاقات التوأمة والتآخي التي تربط البلدين الشَّقيقين، مشيراً إلى سعي قيادتيهما الحكيمتين الحثيث والدَّائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي إطار التَّعاون والتَّنسيق الإعلامي، أكَّد جبر على ضرورة تأطير التَّعاون الإعلامي بين البلدين ضمن فريق مشترك للتَّعامل مع أيّ قضايا أو موضوعات تهمُّ الجانبين، ليُضاف ذلك إلى التَّعاون الوثيق بين المؤسَّسات الإعلاميَّة الرَّسميَّة في البلدين.

ويأتي اللِّقاء على هامش الاجتماعات الإعلاميَّة العربيَّة التي تستضيفها المملكة بدءاً من يوم غدٍ الثُّلاثاء، وتنظِّمها الأمانة العامَّة لجامعة الدُّول العربيَّة / قطاع الإعلام والاتِّصال – إدارة الأمانة الفنيَّة لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتَّعاون والتَّنسيق مع الهيئة العربيَّة للبثّ الفضائي.