عاجل- مكتب فى كل مدرسة.. إجراء جديد من التعليم الفنى لتسجيل الرغبات

كما أتاحت الوزارة، إتاحة استمارة تسمح للطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيا أو تواجههم أى مشكلة فى تسجيل رغباتهم بالالتحاق بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز، بإبداء آرائهم من خلال هذا الرابـط، حتى يتم التواصل معهم تليفونيا أو عبر البريد الإلكترونى من قبل ممثلين كل نظام.
وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، أكدت الوزارة، أنها تتابع عن كثب عملية التسجيل الإلكترونى للطلاب وتعمل بشكل مستمر على حل أى مشكلة تواجههم وتوفر كافة السبل لتيسير عملية التسجيل.
الجدير بالذكر أن الوزارة كانت أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز حتى الأحد الموافق 31 يوليو 2022 على هذا الرابـط.
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