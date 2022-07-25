القطار الكهربائى السريع.. ما لا تعرفه عن محطة القاهرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تقع المحطة بمنطقة حلوان وتخدم أكثر من منطقة سكنية، حيث يستفيد منها سكان حلوان، و15 مايو، وجنوب القاهرة.

جدير بالذكر أن طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع يبلغ 660 كيلو مترا، ويشمل 22 محطة وتبلغ سرعته 250 كم فى الساعة وسينقل مليون راكب يوميا.

ويسهم القطار السريع فى ربط العاصمة الإدارية بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، ويبدأ من العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب، وتساهم منظومة القطار الكهربائى فى اختصار زمن الرحلات لأكثر من نصف الوقت.