معلومات الوزراء: مصر تتصدر الدول العربية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 03:28 مساءً - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بإنتاج يبلغ 3.5 جيجا وات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات في 2024، مقسمة بين 1.6 جيجا وات من طاقة الرياح و1.9 جيجا وات من محطات الطاقة الشمسية.

جاء ذلك في "الإنفوجرافيك" الذي نشره مركز المعلومات يرصد خلاله أبرز النقاط التي تناولها تقرير منظمة "جلوبال إنرجي مونيتور"، في يونيو 2022، حول وضع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، وتوقعاتها خلال الفترة القادمة.

وأشار المركز إلى أن الإمارات العربية المتحدة تلي مصر بنحو 2.6 جيجا وات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجا وات، والأردن بنحو 1.7 جيجا وات، تليه المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجا وات.

ولفت إلى أن مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، وتأتي في صدارة الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية "سكاتيك" وشركات أخرى؛ لتشغيل محطة العين السخنة- أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر- بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجا وات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.