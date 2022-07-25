الأعلى للجامعات يعلن موعد التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 03:28 مساءً - أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق في اجتماعه اليوم ، على مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

كما أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق في اجتماعه اليوم، الاثنين، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023.

وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية