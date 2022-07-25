عاجل- الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية.. التفاصيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى:

أولاً الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمى والأدبى)، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 70% فأكثر - القسم الأدبى 75% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة (بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية).

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من (القسم العلمى)، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس (العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية).

ثالثاً الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا (العلمى والأدبى)، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60 % فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريــج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجــة (بكالوريـوس الطيران والعلـوم العسكرية الجوية وشارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال)، ويمنح الخريج تخصص نظم معلومات الطيران درجة (بكالوريوس وشارة العلوم العسكريــة الجوية - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

رابعاً كلية الدفاع الجوى:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادتى (الفيزياء والرياضيات)، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 71% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس علوم الدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة تخصص (الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات) بنظام الساعات المعتمدة.

خامساً الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 76% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة (بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلميه المختلفة (الماجستير / الدكتوراه) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 90% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية (ميلادية) - 2 سنة امتياز، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية (القسم العلمى)، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين) والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات (قرار وزارى رقم 42 / 2022) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام ( الميكانيكية / الكهربية) على أن يقدم الطالب ما يفيد بذلك، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية.

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة (كليات الهندسة /الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا) التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة استيفاء شرط السن.

وألاّ يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م على 21 سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية 3 سنوات)، و22 سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، و22 سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 65% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً الكلية الحربية:

التخصصات المطلوبة:

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعـــــلام والصحافة / اقتصــاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة اجتماعية، لغات (إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى) - من كليات (أداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة)، الآداب (إعلام - علم نفـس - اجتماع - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقدير: جيد فأعلى، وألّا يزيد السن عند الالتحاق على 24 سنة فى 1/11/2022 م، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام دراسى (ميلادى).

ثانياً: الكلية البحرية

التخصصات المطلوبة:

تخصصات الهندسة: الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية (بناء سفن) / الهندسة التطبيقية (تقنية النانو)، ولا يتم قَبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص (هندسة بحرية وبناء سفن فقط ) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقدير: مقبول فأعلى، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط، وألا يزيد السن عند الالتحاق على 25 سنة، فى 1/11/2022م، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين دراسيين (ميلادى).

تخصصات العلوم: (فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار) تخصصات التربية: (فيزياء / كيمياء / رياضيات)

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقدير: جيد فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط، وألا يزيد السن عند الالتحاق على 24 سنة فى 1/11/2022م، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين دراسيين (ميلادى).

ثالثاً: كلية الدفاع الجوى

التخصصات المطلوبة:

تخصصات الهندسة: الحاسب والنظم / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الاتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس /الروبوتات.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقديـر: مقبول فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط، وألا يزيد السن عند الالتحاق على 25 سنة فى 1/11/2022م، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى عامين دراسيين (ميلادى).

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط متخصصين

التخصصات المطلوبة من الأطباء

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصص الطب كالآتى:

الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان)، الطالبات الإناث ( علاج طبيعى – رئيسات تمريض).

الشروط الخاصة:

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2023 على 26 سنة، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وأن تكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى).

التخصصـات المطلوبة للعمل فى مجال النظم:

التخصصات المطلوبة: كليات الهندسة (تخصص حواسب)، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، كليات العلوم تخصص (علوم الحاسب)، الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعى.

الشروط الخاصة:

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، أن يكون تقدير المؤهل (مقبول) فأعلى لخريجى كليات الهندسة، و(جيد) فأعلى لخريجى الكليات الأخرى، وألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2023 على 25 سنة لخريجى كليات الهندسة، 24 سنة لخريجى الكليات الأخرى، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى).

التخصصات المطلوبــة من كليات الهندسة والعلوم للعمل بمجال تخصصهم

التخصصات المطلوبة من كليات الهندسة: (هندسة كيميائية)

التخصصات المطلوبة من كليات العلوم: علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة - كيمياءحيوية - فيزياء)

الشروط الخاصة:

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، ويكون تقدير المؤهل (مقبول) فأعلى لخريجى كليات الهندسة، (جيد) فأعلى لخريجى كليات العلوم، وألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2023 على 25 سنة لخريجى كليات الهندسة، 24 سنة لخريجى كليات العلوم، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى).

إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq. mod. gov. eg اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/ 07 / 2022م، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 06/09/ 2022 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً بهدف تقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد، ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يـوم السبت الموافق 30 / 07 / 2022م وحتى يوم الخميـس الموافق 08 /09 /2022 م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.

الطلبة المتخصصين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq. mod. gov. eg اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/ 09/ 2022م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20/09/ 2022م وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً بهدف تقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد، ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/ 09/ 2022م وحتى يوم الخميس الموافق 22 /09 /2022 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.

الشروط العامة للقبول (الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين)

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام (2022 /2021)، وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية، وألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أى (كلية - معهد - مدرسة) عسكرية / مدنية، وألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى (158 سم) كحد أدنى، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية، وأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) / بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد على 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية، وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار، وأن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة، وأن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلى (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى)، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم، مع التأكيد على أن تكون البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات)، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

ويُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط، ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لاختبارات الكلية البحرية، بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجود على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو tansiq.mod. gov. eg، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير وتعطيل إجراءات القبول.

الشروط العامة للقبول (المتخصصين ذكور / إناث)

بالإضافة لجميع الشروط العامة السابقة تضاف الشروط الآتية:

أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، ألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور، (155 سم) للإناث، ويُسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم بنفس الشروط والضوابط، أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك.

جدير بالذكر أنه فى إطار ما توليه الدولة المصرية من تطوير وإنجازات على كل الأصعدة وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية (طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2022) وتتمركز بالقيادة الاستراتيجية / محافظة القاهرة والتى تضم (الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية الجوية - كلية الدفاع الجوى).

وفى ظل التطورات المتلاحقة فى ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولى فى مختلف الميادين السياسية والاقتصادية فرضت الإرتقاء بالمحتوى العلمى لطلبة الكليات العسكرية، حرصت القوات المسلحة المصرية على مواكبة تلك التطورات بالنهوض بعقول وأذهان أبنائها وتمكينهم من الإطلاع على أحدث العلوم فى شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات التى كان لزاماً الإلمام بها لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها فى محيط متسارع من الأحداث والتحديات، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات وتوفير أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لإدخال الدراسات المدنية داخل الأكاديمية والكليات العسكرية كما تم تحديد مدة الدراسة بكليات الأكاديمية (أربع سنوات) دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفى حالة قبول طلبة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بـإحدى كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباط عاملين فى غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة (2 سنة دراسية).

وأصبح التأهيل المدنى لطلبة كليات الأكاديمية كالآتى:

الكلية الحربية: دراسة مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصول الخريج على بكالوريوس فى إحدى الشعب (العلوم السياسية / الاقتصاد) بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية.

الكلية البحرية: دراسة مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصول الخريج على بكالوريوس

شعبة العلوم السياسية بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

الكلية الجوية:

تخصص إدارة الطيران والمطارات: دراسة مواد كلية التجارة وحصول الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال بالإضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران.

تخصص نظم معلومات الطيران: دراسة مواد كلية الحاسبات والمعلومات وحصول الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

كلية الدفاع الجوى:

دراسة مواد كلية الهندسة وحصول الخريج على بكالوريوس الهندسة تخصص (الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات) بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوى.

تطبيق لائحة الأكاديمية:

يُطبق قانون الأكاديمية على الطلبة الجدد الملتحقين بالعام الدراسى 2022/2023 أما الطلبة القدامى يطبق بشأنهم القانون السابق فيما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات والدرجة العلمية.

فى حالة فصل الطالب لعدم (اللياقة الصحية / الصلاحية للحياة العسكرية) يكون له حق استكمال دراسته فى إحدى الكليات المناظرة للدراسة المدنية والخاضعة للقانون ( رقم 49 لسنة 1972 ) بشأن تنظيم الجامعات المصرية.

الكلية العسكرية التكنولوجية:

حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق رؤية القيادة السياسية بشأن الإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى بالقوات المسلحة من خلال الإستراتيجية العامة للتطوير المستمر فى عناصر العملية التعليمية تم إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية لتتولى مهمة التعليم الفنى والتكنولوجى(قانون رقم 150 لسنة 2022 ).

وتكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات دراسية يحصل الخريج على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كلٌ فى تخصصه وتسرى فى شأنه كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجى الجامعات التكنولوجية المصرية.

ويدرس طالب الكلية العسكرية التكنولوجية تخصصات تكنولوجيا (الأوتوترونيكس - الميكاترونيكس - المعلومات - الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة - الأطراف الصناعية)، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التخصصات السابقة والتى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأه وفقاً للقانون (رقم 72 لسنة 2019) بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية بالإضافة الى شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ويحق للخريج إستكمال الدراسة بعد التخرج للحصول على درجتى الماجستير / الدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا كلٌ فى تخصصه.

كما تقبل الكلية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / الأزهرية ( القسم العلمى ) - الثانوية الصناعية - الكلية التكنولوجية المتوسطة - دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ) كليات الهندسة / الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العالية).

تطبيق لائحة الكلية العسكرية التكنولوجية:

يحق للطالب الذى يتم فصله لعدم ( اللياقة الصحية / عدم الصلاحية للحياة العسكرية ) استكمال دراسته فى إحدى الجامعات التكنولوجية، ويتم تطبيق قانون المعهد الفنى للقوات المسلحة على الطلبة الموجودين حالياً لحين تخرجهم.