العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتحقيق التكامل الصناعى وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين".

وأشاد "التراس" بخبرات اتحاد المستثمرين ودوره الهام فى تعزيز فرص الاستثمار وتطوير وتحديث مجالات الصناعة الوطنية المختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل الصناعى لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات اتحاد المستثمرين فى العديد من المجالات ومنها نظم الاحتراق فى مختلف الأنشطة الصناعية والتطبيقات الخدمية ومعايرة الأجهزة الصناعية والطبية وتصنيع قطع الغيار للمعدات الصناعية والتحول الرقمى والميكنة والأرشفة الإلكترونية والأنظمة والإلكترونيات والخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة والمعامل الهندسية ومختلف أنواع التجهيزات للمستشفيات والمشروعات الهندسية والأثاث ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة والمياه والأجهزة الرياضية والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة.

كما أشار "التراس" إلى أنه تم الاتفاق أيضا على التعاون فى المجالات البحثية المتنوعة ومنها الذكاء الإصطناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكى والهندسة العكسية ومختلف المجالات البحثية.

وأشار إلى تعزيز التعاون فى مجالات البحث العلمى وتطوير نظم التصنيع والإنتاج وإيجاد حلول صناعية مبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التدريب العملى وتنظيم الدورات التدريبية فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية وأكاديمية التدريب بالعربية للتصنيع لرفع مستوى الخريجين طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

من جانبه، أكد الدكتور مهندس محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، خلال تفقده والوفد المرافق معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة فى دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع أعضاء الاتحاد،لافتا إلى أن العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تصنيع العديد من الآلات والمعدات التى تستورد من الخارج وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما أعرب "هلال" عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار تحقيق مبدأ التكامل الصناعى بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.