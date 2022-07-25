عاجل- إعلان موعد بدء العام الدراسى الجديد بالجامعات والمعاهد

جدة - نرمين السيد - رحب الوزير بأعضاء المجلس لحضورهم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فى رحاب المقر الجديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا الإنجاز الذى يصل إلى الإعجاز، فى تشييد العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة عالمية.

وقدم المجلس الشكر لرؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم فى رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجارى، على جهودهم المثمرة فى تطوير منظومة التعليم العالى بجامعاتهم، وهم: (د. أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، ود. أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، ود. طارق عبدالله مرسى الجمال رئيس جامعة أسيوط، ود. عثمان السيد عبدالعال شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ود. ممدوح محمود مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ود. محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

وأكد الوزير جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لالتحاق بالكليات التى يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتى تقرر بدء التسجيل بها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg خلال الفترة من اليوم الإثنين وتستمر حتى 6 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة كل منتسبى المجتمع الأكاديمى، على أن يتم إجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظام الاختبارات خلال الفترة المقررة.

كما أكد الوزير جاهزية مكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، كما وجه بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلى بكافة الجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالجامعات، والذى سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع توفير المرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

ووجه وزير التعليم العالى بسرعة انتهاء الكليات من إعلان كل نتائج نهاية العام الدراسى 2021 - 2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسى القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمبانى والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، مع مراعاة عناصر السلامة والآمان لكل مرافق الجامعات، وذلك خلال العطلة الصيفية.

كما وجه الوزير باستمرار الجامعات فى المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، وزيادة جهود محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد الوزير على تكثيف تعاون الجامعات مع معهد إعداد القادة خلال فترة الإجازة الصيفية، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وكذلك دعم أصحاب المواهب المختلفة، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، وتوعية الطلاب بالأفكار غير السوية والمتطرفة، كما وجه الوزير بمشاركة الجامعات فى الدورة الصيفية لكرة القدم التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع جامعة الإسكندرية بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس وافق فى اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/2023، والذى يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف المتحدث الرسمى ان المجلس وافق فى اجتماعه أيضا، على مواعيد فتح باب التقديم الإلكترونى للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاة لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

وأكد المتحدث الرسمى أن المجلس وافق فى اجتماعه أيضا على إدراج الجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بنى سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة - الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو" - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط)، بموقع التنسيق الإلكترونى خلال مرحلة اختبارات القدرات أمام مختلف الشهادات لهذا العام 2022، حيث يشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القدرات، كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكل جامعة على حدة، لإدراجها على موقع التنسيق الإلكترونى وفقا لشروط وقواعد القبول الخاصة بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق أيضا على تشكيل لجنة قطاع مستقلة للعلوم البينية لنظر البرامج البينية بالجامعات، وتقدم الجامعات ترشيحاتها من الأساتذة والخبراء تمهيدا لصدور قرار بتشكيل هذه اللجنة وبدء عملها خلال الفترة القادمة، وذلك لمواكبة التطور المعاصر فى التخصصات العلمية.

استعرض المجلس تقريرا حول انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الفترة من يناير وحتى یونیو 2022، وتتضمن إطلاق الجامعات 643 قافلة للمناطق الأكثر احتياجا فى ضوء مبادرة "حياة كريمة" واستفاد منها 298900 مواطن، وتنفيذ 363 قافلة طبية بشرية وبلغ عدد الحالات المستفيدة منها 258296 مواطنا، وإطلاق 110 قافلة طبية بيطرية وبلغ عدد الحالات المستفيدة منها 134719 حالة، وعدد 917 قافلة تمريضية وبلغ عدد الحالات المستفيدة 126377 مواطنا، وتنفيذ 1394 قافلة زراعية واستفاد منها 44918 مواطنا، وتنفيذ 90344 فصلا لمحو أمية ونجح ذلك فى محو أمية 130485 مواطنا، و159 دورة صنايعية مصر واستفاد منها 27548 مواطنا، وتنفيذ 429 ندوة للتوعية حول خطورة تعاطى المخدرات ومكافحة الإدمان، وبلغ عدد الحالات المستفيدة منها 47649 شخصا، وتنظيم 581 ندوة لمكافحة الإرهاب واستفاد منها 42827 مواطنا، وتنفيذ 2192 ندوة عن دور الجامعات فى مواجهة جائحة كورونا واستفاد منها 55806 شخص، وتنفيذ 370 ندوة حول دور الجامعات تجاه ذوى الهمم وبلغ عدد الحالات المستفيدة منها 26584 مواطنا.

كما استعرض المجلس تقريرا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلى - الدراسات التجارية – الفنون والتربية الموسيقية – الآثار – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – علوم الحاسب والمعلوماتية)، ووجه المجلس باستكمال كافة الامكانيات المادية والبشرية قبل بدء العام الدراسى الجديد بكل هذه الكليات وغيرها؛ لضمان استمرار كفاءة العملية التعليمية.

وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمعادلات الشهادات الأجنبية، وافق المجلس على آليات اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التى يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة فى التصنيف الدولى للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسى، ومرة رابعة اختيارية فى حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات فى أماكن جغرافية مختلفة، وتشمل (جامعة بالقاهرة الكبرى، جامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر)، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاثة التى ستنعقد بها الاختبارات، على أن يفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات فى اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده، وتتولى الكليات المنظمة للاختبارات وضع الاختبارات الخاصة بها.

أما فى حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميا، يكتفى بمراجعة الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع.

أما فى حالة أن كانت الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة، ضمن أفضل 150 جامعة دوليا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.