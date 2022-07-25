جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس لجنة كورونا العلمية بوزارة الصحة، إنه عقد اجتماعا مع الأطباء المختصين فى مستشفيات العزل والحميات، لإطلاعهم على التحديثات الجديدة فى بروتوكول علاج كورونا الجديد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفراد- الصحة تكشف عن بروتوكول علاج كورونا الجديد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.