رئيس الوزراء: العلاقات المصرية الإمارتية تشهد عهدا جديدا من الترابط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مدبولى اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذى لشركة "أدنوك"، والوفد المرافق له، والذى ضم محمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة "أبو ظبى القابضة"، والسفيرة مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، على هامش انعقاد الاجتماع الثانى "للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية" المنعقدة بالقاهرة اليوم، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب المصرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

ولفت مدبولى إلى أهمية اغتنام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية الواعدة التى تتولد عن التطور المتسارع للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين فى كل المجالات، لا سيما بعد توقيع "مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة" بين مصر والإمارات والأردن، بما ستحمله هذه المبادرة من فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادى والتنمية الصناعية.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذى لشركة "أدنوك": نحن هنا فى بلدنا الثانى مصر للمشاركة فى الاجتماع الثانى للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من عدد من الدول الشقيقة للاستفسار عن تفاصيل المبادرة بهدف الانضمام لها، وهدفنا هو تفعيل هذه المنصة المهمة للشراكة، لخدمة الدول المشاركة فيها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وضمان النمو.

وأشار الدكتور الجابر إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات دولار من خلال شركة "أبو ظبى القابضة" بهدف العمل على تفعيل مشروعات هذه الشراكة، مضيفاً أن لديهم رغبة فى دخول السوق المصرية، والاستثمار فى عدد من القطاعات، لا سيما سوق الغاز المصرية، كما أبدى استعدادهم الكامل للاستثمار فى مشروعات البوليستر.

وأضاف الدكتور الجابر أن لديهم توجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم الدعم الكامل والمساندة للأشقاء المصريين لإنجاح الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

ومن جانبه، أوضح محمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة "أبو ظبى القابضة"، أنه تم طرح بعض المشروعات والتى يتم العمل عليها ومناقشة تفاصيلها، فى إطار الجهود المبذولة للاستثمار فى عدد من المشروعات المصرية.

تعقيباً على ذلك، قال رئيس الوزراء: "نحن نرحب بكم فى مصر، وعازمون على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة الشراكة، لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى الدول الثلاث مصر والإمارات والأردن فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة"، ولافتاً إلى أن اهتمام عدد من الدول الشقيقة بالانضمام للمبادرة يعكس إرادة سياسية عربية عازمة على تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا، رغماً عن التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا ترحيب مصر بالاستثمارات الإماراتية فى قطاعات البترول المختلفة، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تزخر بها مصر.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد عدداً من الفرص المطروحة من خلال صندوق مصر السيادى، وإجراءات التعاون لتفعيل الشراكة بين البلدين في المشروعات الاستثمارية.