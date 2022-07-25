الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ50 ألف و906 مواطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 02:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ50 ألف و906 مواطن ، من خلال 43 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الحالى.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 8 آلاف و570 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألف و249 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 473 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2173 مواطناً بمحافظة أسوان، و 2240مواطنًا بأسيوط، و 951 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 913مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و 788مواطناً بالأقصر، و 1168مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و 889 مواطناً بالبحيرة، و3 آلاف و 792 مواطناً بالجيزة، و2676مواطناً بالدقهلية، و 516مواطناً بالسويس، و8 آلاف و 40مواطنًا بالشرقية، و 2838مواطناً بالغربية، و 954مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ4 آلاف و 853 مواطنًا بالقاهرة، و 811 مواطنًا بالقليوبية، و2105مواطناً بالمنوفية، و 1669مواطنًا بالمنيا، و 224مواطناً بالوادي الجديد، و 2205مواطناً ببنى سويف، و 1192مواطناً بدمياط، و 1363مواطناً بسوهاج، و 829مواطناً بقنا، و 2870موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 847مواطناً بمطروح.