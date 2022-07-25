الرئيس الصومالي: دعم مصر لنا يساعدنا في تحقيق المصالح المشتركة بالمنطقة والعالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 02:22 مساءً - أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الدعم الذي يتلقاه الصومال من مصر هو دعم من القلب ويرتبط بالعلاقات التاريخية بين البلدين ويساعد على تحقيق المصالح المشتركة في المنطقة وباقي أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المصريين دفعوا حياتهم ثمنا للصومال لمساندته في الحصول على الاستقلال.

وأشاد الرئيس الصومالي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم /الاثنين/ - بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال على مدى القرون الماضية، والتي تتمثل في كل المجالات الاقتصادية والأمنية، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية، كما أن هناك رموزا تدل على العلاقة بين البلدين، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في مصر.

وقال "إنه خلال الصعوبات والمشكلات التي واجهها الصومال على مدار العقود الثلاثة الماضية كانت مصر معنا كي تكفل عودتنا إلى تبوء موقعنا الصحيح.. ولا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة"، معربا عن امتنانه للدعم الكبير المقدم للصومال فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية.

وأضاف الرئيس الصومالي: "لا أستطيع أن أقول أكثر مما ذكرته وإنني ممتن لإسهام مصر في إعادة بناء الصومال".. معربا عن شكره للرئيس السيسي وللشعب المصري على هذا الدعم المستدام لحقوق الصومال.