محافظ الدقهلية يستقبل الفنان احمد ماهر للاعداد لتنفيذ عروض العمل المسرحي ”عاشق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 02:22 مساءً - في إطار اهتمام وسعي محافظة الدقهلية بإعادة مدينة المنصوره عاصمة الفن والأدب والثقافة والعلوم الي سابق عهدها واحياء الإرث القديم لعاصمة الدقهلية "المنصورة" في نشر الوعي الذي يحقق الانتماء وحب الوطن في نفوس الاجيال المتعاقبة..

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم الفنان "احمد ماهر" وذلك بحضور النائب اللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ امين حزب مستقبل وطن والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب امين الثقافة والفنون والرياضة بالحزب والنائب المهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ..

وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة تنفيذ عروض مسرحية للعمل المسرحي "عاشق ومداح" من انتاج قطاع الاستعراض بوزارة الثقافه علي المسرح الكبير بديوان المحافظة ومسرح قصر الثقافة ومسارح الثقافة بمراكز ومدن الدقهلية بدعم ومساندة حزب مستقبل وطن ..

وخلال اللقاء أكد "مختار" علي ان الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية وأضاف "مختار" أنه تم إنشاء مسرح بالديوان العام ليكون هو النواة الأولي لعودة المسرح واكتشاف المواهب الفنية لدي الشباب والمساهمة في تعديل الصورة الذهنية وبناء الانسان، وأشار "محافظ الدقهلية" أننا نسعي لأن تعود مدينة المنصورة الي سابق عهدها عروسا للنيل ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب..

وأكد "مختار" أن الوجه الحقيقي لعروس النيل "المنصورة" هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم واصبحت عاصمة مصر الطبية..

ومن جانبه قال الفنان " احمد ماهر " ان سعادتي كبيرة لوجودي علي أرض الدقهلية معقل الأدباء والمبدعين موضحا ان العرض المسرحي "عاشق ومداح"، هو من انتاج قطاع الاستعراض بوزارة الثقافة ويتناول عراقة الانسان المصري بإعتباره منشئ الحضارة المصرية ومبدع الفن في كل المجالات وانه اول انسان اقام جيش منظم ويتم من خلال المسرحية تناول تاريخ الحضارة المصرية وبما تتضمنه من المعابد والصلوات والاحتفالات الجنائزية كما تصور لحظات الانكسار في الخط البياني المصري مرورا بالاعوام الاخيرة وثورة 30 يونيو التي حققت مصر بعدها سيلا من الانجازات في شتي المجالات بما يؤكد معجزة هذا الانسان المصري وقدرته علي تخطي الصعاب وتحقيق الانجازات بما يرسخ في اذهان الشباب والاجيال المتعاقبة الانتماء وحب الوطن، وأضاف ان الفن والثقافة هما الطريق لبناء العقول واعداد اجيال متحضرة و هما طاقة الأمل والنور لإخراج جيل مثقف وواع منتبه لانجازات وطنة..

وفي نهاية الزيارة اصطحب محافظ الدقهلية الفنان احمد ماهر والسادة الحضور في جولة تفقدية بمتحف اعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة..