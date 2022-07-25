بعد إغلاق باب التقديم.. الخطوات المتبقية للتعيين بمسابقة الـ30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - أغلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باب التقدم الإلكترونى لمسابقة الـ30 ألف معلم، التى أطلقها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ للتعاقد مع 30 ألف معلم فى تخصصى رياض الأطفال ومعلم الفصل للصفوف الأولى؛ لسد العجز داخل مدارس الجمهورية.

وتم فتح باب التقديم للمسابقة بجميع المحافظات، خلال الفترة بين 2 و 24 يوليو الجارى.

وتستهدف مسابقة الـ30 ألف معلم للعام الجارى 2022، تغطية العجز فى فئتى معلمى رياض الأطفال والذى يصل إلى 15 ألفا و187 معلما، ومعلمى الفصل للتدريس للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، والتى يصل العجز فيها إلى 14 ألفا و813 معلما.

ووفقا للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن مسابقة الـ30 ألف معلم، تتكون من 5 مراحل، بداية من إعلان الشروط وحتى إعلان النتائج.

وحتى الآن تخطى الراغبين فى اللحاق بالعمل فى وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم، مرحلتين من مراحل التقديم وهما: الاطلاع على الشروط وإعداد المستندات المطلوبة، ومرحلة التقديم الإلكترونى عبر بوابة الوظائف الحكومية، والتى انتهت عند منتصف ليلة أمس الأحد.

وخلال الفترة الراهنة، تبدأ مرحلة فحص المستندات المقدمة وتحديد الذين ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين، الذين بدورهم يتابعون بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابــــــــــــط لمعرفة مواعيد الامتحانات، وهى المرحلة الثالثة من مراحل التعاقد.

المراحل المتبقية للتعاقد بمسابقة الـ30 ألف معلم

مرحلة اختبارات القبول

ويتقدم للاختبارات المستوفيين للشروط والمستندات المطلوبة فقط، وتجرى هذه الاختبارات على 5 مراحل كالتالى:

1) الكفايات السلوكية

وتعنى الجدارات، وهى صفات عامة يجب توافرها لكل الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، مثل: الانضباط والرغبة فى التعلم الذاتى.

2) المهارات اللغوية

لقياس مدى إتقان المعلم للغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التى يجيدها، حيث إن بنك الأسئلة يضم أسئلة للغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ويجرى إدراج باقى اللغات.

3) الكفاءات المعرفية والتكنولوجية

لقياس مدى معرفة المتقدم من معلومات تتعلق بمصر: المشروعات الكبرى التى تقودها الدولة، الاستراتيجيات القومية، وغير ذلك من معلومات عامة، إضافة إلى مدى إجادة استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته.

4) الكفايات التربوية

وهى التى يجب أن توافر فى المعلم مثل: توجيه الخطاب، الصحة النفسية، التدريس الفعال، الإدارة والإشراف، وغير ذلك.

5) الكفايات التخصصية

وهو عبارة عن اختبار فى التخصص الدقيق للمعلم.

مرحلة التدريبات

وبعد الانتهاء من الاختبارات التى يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تنظيمها، يدخل الناجحون فقط مرحلة التدريب التى يشترط اجتيازها للوصول لمرحلة التعاقد، وتتضمن:

1) برنامج تدريبى للصحة البدنية والنفسية.

2) برنامج تدريبى على استراتيجيات التعليم بالنظام الجديد 2.0.

مرحلة التعاقد

وبعد انتهاء التدريبات، يكون المجتازون مؤهلون للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، فى وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال أو معلم فصل لصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.