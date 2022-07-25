عاجل- أول إجراء من الأزهر بشأن حريق كلية طب الأسنان

جدة - نرمين السيد - وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب فى مخلفات خلف أحد المبانى، وتم السيطرة عليه فور نشوبه وقبل انتقاله للمبانى المجاورة. وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة فتح تحقيق عاجل فى الموضوع.

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