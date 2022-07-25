الصحة: 50 ألف و906 مواطنين تلقوا خدمات متنوعة فى النصف الأول من يوليو

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 8 آلاف و570 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألفا و249 ندوة تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 473 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، إذ تم توقيع الكشف الطبى على 2173 مواطنا بمحافظة أسوان، و2240 مواطنا بأسيوط، و951 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و913 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و788مواطنا بالأقصر، و1168 مواطنا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و889 مواطنا بالبحيرة، و3 آلاف و792 مواطنا بالجيزة، و2676 مواطنا بالدقهلية، و516 مواطنا بالسويس، و8 آلاف و40 مواطنا بالشرقية، و2838 مواطنا بالغربية، و954 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة أيضا لـ4 آلاف و853 مواطنا بالقاهرة، و811 مواطنا بالقليوبية، و2105 مواطنين بالمنوفية، و1669 مواطنا بالمنيا، و224 مواطنا بالوادى الجديد، و2205 مواطنين ببنى سويف، و1192 مواطنا بدمياط، و1363 مواطنا بسوهاج، و829 مواطنا بقنا، و2870 موطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 847 مواطنا بمطروح.