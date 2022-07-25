الرئيس السيسي: زيارة الرئيس الصومالي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 01:26 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتولي رئاسة جمهورية الصومال في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار للصومال، متمنيا التوفيق والنجاح له في قيادة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الأفريقية التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي بقصر الاتحادية: "أنه لدواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر في زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال وظلت على عهدها في مساندة الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار".