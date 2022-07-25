رئيس الصومال: نذكر لمصر دورها المهم فى تحقيق استقرار بلدنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، اليوم الإثنين أن مصر والصومال دولتان صديقتان على مدار العقود الماضية.
فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المباحثات التى جرت مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، قبل قليل، عكست التقارب فى وجهات النظر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك، أن مصر كانت من طليعة الدول التى اعترفت باستقلال الصومال عام 1960.
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