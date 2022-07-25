تدريب 9646 معلما على أنشطة التوكاتسو

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ورش عمل لموجهى الصفوف الأولى ومديرى المدارس الابتدائية ومديرى مراحل التعليم الابتدائى، على أنشطة التوكاتسو "الباقة الأساسية" المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة 2.0 على مستوى الجمهورية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، تستهدف التدريبات، التى تعقد فى الفترة من 23 يوليو إلى 4 أغسطس 2022، تدريب 9646 معلم كدفعة أولى بجميع المحافظات، بالتنسيق بين وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة التعليمية فى مصر، لخلق أجيال مستقبلية تواكب التقدم العلمى بشتى المجالات.

وأضاف شوقى، أن التدريبات بالنسبة للمعلمين مستمرة طوال العام الدراسى على فلسفة معينة تحدد الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق، مشيرا إلى أن المعلمين هم قادة التغيير كمدربين مصريين يقودون عملية تغيير التعليم لبناء الإنسان، ونحن نحافظ على هذه الثقة، ونؤكد المسؤولية، خصوصا أن لدينا معلمين مهرة وعباقرة قادرين على الإنجاز.

من جانبه أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، باهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عقد الدورة التدريبية على "أنشطة التوكاتسو" المقررة للمدارس الحكومية والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة يأتى تتويجا لسلسلة من التعاون الناجح بين الجامعة والوزارة.

وقال قنصوة، إن التعليم هو حجر الأساس الذى يبنى عليه تقدم ورقى أى دولة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم والعمل على تطويره، موضحا أن التدريب هو المرحلة الأولى وأنه يوجد خطة طموحة مستقبلية.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن المعلم هو أهم عنصر فى المنظومة التعليمية، لذا تعمل الوزارة جاهدة على تأهيل المعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات، لكى تتوافق مهارات المعلم مع القرن الـ21، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى بأهمية دور المعلم المصرى فى تحسين مكانة وجودة التعليم.

ومن جانبه، قال ماتيو ناكاجيما، كبير الخبراء اليابانيين، إن ورش العمل تتم تحت إشراف مجموعة من خبراء هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، والتى تعد تقارير عن سير العملية التدريبية وجودتها، حفاظا على ضمان توصيل المحتوى العلمى لورش العمل أسوة لما يتم تطبيقه فى اليابان.