مترو الأنفاق.. إنجازات مصرية تضاهى العالمية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح بعض الجهود المبذولة فى تطوير وتنفيذ مترو الأنفاق. ويضاهى تطوير مترو الأنفاق فى مصر مشروعات مثيلة فى كبرى دول العالم وذلك بشهادة خبراء دوليين فى مجال النقل.

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