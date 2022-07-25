عاجل - مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره الصومالى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ونقدم بثا مباشرا للمؤتمر الصحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصومالى حسن شيخ محمود نقلا عن قناة (إكسترا نيوز) واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية وتم استعراض حرس الشرف ترحيبا بضيف مصر. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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