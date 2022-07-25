جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك، أن مصر كانت من طليعة الدول التى اعترفت باستقلال الصومال عام 1960. وأردف الرئيس السيسى: "لقد تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز فى التعاون الثنائى واتفقنا على العمل المشترك لجهود تعزيز التنمية فى الصومال، وتعزيز التعاون فى التعليم ومكافحة التطرف وبناء الكوادر الصومالية فى المجالات كافة". وتابع: "اتفقنا خلال اللقاء على خطورة اتخاذ الإجرات الأحادية بشأن سد النهضة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يؤكد خطورة اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.