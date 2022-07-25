وفاة الكاتب الصحفي منير عامر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 12:29 مساءً - أكد الناقد السينمائي طارق الشناوي وفاة الكاتب منير عامر.

وقال الشناوي في منشور عبر حسابه على الفيس بوك اليوم الإثنين: "البقاء لله توفي قبل قليل الكاتب الكبير الأستاذ منير عامر، كان الأستاذ منير واحداً من أهم وأنضج كتاب الصحافة الذين بدأوا في الستينيات علي صفحات مجلة صباح الخير واستمر ممسكا بالقلم حتي قبل الرحيل بأيام كاتباً على صفحات الأهرام، عزائي للإعلامي والصديق العزيز شريف عامر".

وعمل منير عامر كاتباً صحفياً في مجلة صباح الخير، واستمر في الكتابة قبل رحيله بأيام من خلال صفحات جريدة الأهرام.