عاجل- مراسم استقبال رسمية للرئيس الصومالى بالاتحادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إلى قصر الاتحادية، منذ قليل، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إلى قصر الاتحادية، منذ قليل، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره الصومالى وسط مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين.

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