القوى العاملة: تعيين 23 شابا منهم 11 «قادرون باختلاف» فى شمال سيناء

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 49 شهادة قياس مستوى المهارة، و48 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة، فضلا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بواقع 3000 جنيه منحة زواج لعامل، و3 منحة مولود جديد بمبلغ 6000 جنيه، ومنحتى وفاة أحد الأقارب لعاملين، ومنحة رعاية صحية لعمل عملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه لعامل من المسجلين بالمديرية.
وأوضح مدير المديرية أنه تم التفتيش على 129 منشأة، والقيام بـ بحملتى تفتيش شامل، وبحث شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 974 عاملا، وأسفر عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية منشأة مخالفة.
كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.
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