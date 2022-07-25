وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون لتمويل مشروعات متناهية الصغر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية وروتارى مصر، لتوفير فرص عمل من خلال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى سيكون لها أثر إيجابى فى تحسين المستوى المعيشى والصحى للأفراد بما يساعد فى تحقيق التنمية المستدامة.





وقع البروتوكول من جانب جمعية رجال أعمال الإسكندرية محمد مصطفى هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب روتارى مصر الدكتور عماد عبد الوهاب محافظ روتارى مصر، وتتمثل المنطقة الجغرافية لتنفيذ بروتوكول التعاون فى المحافظات والمراكز المتواجد بها فروع مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية الحالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية وروتارى يشرفان المجتمع المدنى المصرى، مبدية احترامها وتقديرها للقطاع الخاص، مشددة على أن التنمية يجب أن تدار بفكر القطاع الخاص، خاصة أن التنمية عندما تم إدارتها بفكر المسئولية المجتمعية حققت نجاحا كبيرا، موضحة أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية من الجمعيات الرائدة والتى لديها فكر استثمارى خيرى، كما أن روتارى مصر يمثل رحلة عطاء كبيرة وكان سباقا فى التركيز على مشروعات البنية التحتية التى تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ولم يترك مجالا للتنمية إلا وقد تم طرقه.

وأضافت القباج أن الدولة تؤمن بقدرات المجتمع المدنى والذى يشهد طفرة حقوقية كبيرة، مشددة على أن الوزارة رصدت فرص التمويل المحلى من خلال الجمعيات الأهلية لمصر خلال عام 2021، والذى وصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل الخارجى الذى بلغ 2.5 مليار جنيه، موضحة أن الوزارة رصدت وجود أكثر من 180 ألف شاب متطوع فى مصر ومازلت عملية الرصد مستمرة، خاصة أن الوزارة فى صدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستثمار فى البشر مسئولية كبيرة، والدولة تشهد ثورة بناء، ومن ثم يجب على القوة الناعمة أن تلعب دورا كبيرا من أجل الحفاظ على مكتسبات ما تشهده الدولة من إنجازات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على فئات عديدة بداية من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل مرورا بالحفاظ على حقوق المرأة والأيتام، حيث إننا نسير فى اتجاه نحو اللامأسسة وغلق دور الأيتام إذ نواجه المشكلات بكل قوة ولدينا طلبات لكفالة الأطفال أكثر من الأطفال بمؤسسات الرعاية، كما نعمل على الأطفال والكبار بلا مأوى، ونعمل على إزالة وصمة المرض النفسى من خلال مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى العمل على رعاية حقوق المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة، والموضوعات الخاصة بالأسر المنتجة والحفاظ على التراث وإعلاء قيمة العمل الحرفى، وغيرها من المجالات الأخرى التى تعمل عليها الوزارة.

وأفادت القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعى تستثمر فى الإنسان وتعمل على تحسين الخدمات التى تقدمها حتى تليق بالمواطنين، مشددة فى الوقت ذاته على دور المجتمع المدنى القوى فى مؤتمر تغير المناخ الذى من المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، كما أن الوزارة تنفذ المؤشر المصرى للمجتمع المدنى، مبدية تقديرها لأفكار الروتارى الذى يتبنى خطة التنمية المستدامة 2030.