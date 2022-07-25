عاجل- الحكومة: لا صحة لإلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدولة مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة. وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم زيادة دعم الخبز فى موازنة العام المالى الجديد 2023/2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، لافتة إلى أنه قد بلغ عدد مستحقى دعم الخبز حتى الآن نحو 71 مليون مواطن، مُشددةً على أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.

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