صوامع المنيا تستقبل 499 ألف طن من محصول القمح

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى ما تم توريده حتى اليوم 499562 طن، بنسبة تصل إلى 111% وذلك من خلال 44 موقع تخزينى تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالى المستهدف من أعمال التوريد بلغ 450 ألف طن من الأقماح، بحسب بيان للمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتوفير مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الغذائية مشيراً إلى تحقيق المستهدف من التوريد، من خلال عدة عناصر كان من أهمها استعدادات المحافظة مبكرا لموسم توريد محصول القمح، واتخاذ حزمة من القرارات، وكذلك تعاون كافة الجهات الى جانب تكثيف المتابعة الميدانية وتوجيه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الى توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مشيدا بجهود كافة الجهات المشاركة فى أعمال التوريد.