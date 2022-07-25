بدء اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية (5 كليات)

جدة - نرمين السيد - بدأت صباح اليوم الإثنين، اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها للعام الجامعى الجديد (2022-2023) وهى كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بأبو قير، والتربية الرياضية للبنات، والتمريض.





وأعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ان تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها يتم وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومتاح عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، وذلك حتى يوم 6 أغسطس المقبل، موضحا أن الالتحاق بهذه الكليات بعد اجتياز إختبارات القدرات مرتبط بحصول الطالب على النسبة المئوية المؤهلة للالتحاق بالكلية وهى التى سيتم تحديدها مع انطلاق مرحلة التنسيق. كما أكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الإجراءات الإحترازية وتطبيق كل الخطوات الوقائية والتباعد الاجتماعى وكذلك المسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الاختبارات حرصا على سلامة الجميع.

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