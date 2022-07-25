عاجل- بيان من القوى العاملة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وهنأ وزير القوى العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.