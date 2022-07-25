القوى العاملة : السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 11:23 صباحاً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

وهنأ وزير القوي العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .