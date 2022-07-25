رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 11:22 صباحاً - مدبولي يوجه بإسراع معدلات تنفيذ المشروع .. ويؤكد: يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية للحفاظ على قيمة "القاهرة" كوجهة سياحية وثقافية مميزة

الجزار: تم طرح عمارتين حتى الآن ضمن المشروع للمصريين في الخارج وتم حجزهما بالكامل بإقبال كبير

عبد العال: تتم إزالة 3 مناطق عشوائية في محيط المشروع وهدفنا تسكين نحو 1660 أسرة في مشروع أرض الخيالة الذي تم تطويره

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع، خاصة انهاء أعمال التنسيق العام بالموقع، مع الإلتزام بالنسق المعماري المخطط له، بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة، وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

كما وجه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعماري للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، كما قام بجولة للوقوف على سير العمل بمكونات المشروع المختلفة، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ العمارات، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وزار عدداً من الوحدات التي تم تشطيبها، وأثنى على تصميم الوحدات وجودة التشطيب، كما تعرف على موقف أعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام.

وخلال التفقد، أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، على مساحة إجمالية تصل إلى 95 فداناً، وتضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بمتوسط مساحة للوحدة يصل إلى 150 متراً، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات نحو 73 عمارة ضمن المشروع حتى الآن.

كما شملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بمنطقة تطوير منطقة سور مجرى العيون، تفقد أعمال تنفيذ المول التجارى الإدارى الترفيهى، ضمن المشروع، ووجه بسرعة انهاء تنفيذ المول، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن معدل تنفيذ المول يبلغ 90% للخرسانات، ويتم استكمال التشطيبات، ويقام من 4 أدوار على مساحة 51 ألف م2، حيث يضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة المختلفة، وجراجاً يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول، بما يخدم قاطني المشروع وزواره مستقبلاً.

وخلال الجولة، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالفعل طرح عمارة ضمن العمارات الموجودة في نطاق المشروع، للمصريين في الخارج، في إطار مشروع "بيت الوطن"، وتم حجزها بالكامل، بإقبال كبير، مضيفأً أنه تم طرح عمارة ثانية بنفس المشروع، وتم حجزها بالكامل أيضاً، بما يعكس الإهتمام بالسكن بهذه المنطقة، التي يخطط لأن تكون مقصداً سياحياً وحضارياً فريداً.

كما قام رئيس الوزراء بتفقد أعمال الإزالات التي تتم لعدد من المناطق في محيط مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الإزالات، كما استمع إلى شرح من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذي أكد أن هناك 3 مناطق عشوائية هي: السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، يتم إزالتها حالياً، وسيتم الإنتهاء من ذلك خلال نحو 15 يوماً، مضيفاً: هدفنا تسكين نحو 1660 أسرة في مشروع أرض الخيالة الذي تم تطويره، استكمالاً لجهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والإرتقاء بحياة ساكنيها.