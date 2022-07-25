عقد ملتقى للتوظيف فى المركز المصرى الألمانى برعاية «الهجرة»

جدة - نرمين السيد - عقد المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ملتقى للتوظيف، تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وذلك فى إطار الخدمات المختلفة التى يقدمها المركز من أجل التدريب والتأهيل لسوق العمل سواء فى الداخل أو بغرض الهجرة.





وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريح اليوم، إنها تحرص على متابعة أنشطة المركز والمشاركة فى بعض منها خصوصا ما يتعلق بدوره فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى السفير محمد خيرت، إن أحد الأهداف الرئيسية للمركز المصرى الألمانى هو تقديم خدمات التوظيف وتوفير المشورة والتدريب للشباب، الأمر الذى من شأنه المساهمة فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية أو استيعاب المصريين العائدين من الخارج وإعادة إدماجهم فى المجتمع، وذلك كله عن طريق توفير فرص عمل مناسبة.

وأضاف أن وزارة الهجرة دائما تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لذلك فإن هذا الملتقى عقد بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التوظيف وتأهيل العمالة، كما أننا حصدنا ثمار هذا الملتقى فى نفس توقيت انعقاده، إذ تقدم 100 شخص وسجلوا بياناتهم وقاموا بإجراء المقابلة الشخصية حتى يشغلوا الوظائف المتاحة.

وأوضح أن المتقدمين لشغل وظائف أعربوا عن سعادتهم البالغة بهذا الملتقى وبأنها خطوة إيجابية تضاهى ما تقدمه المؤسسات العالمية لدعم الشباب، مشيرا إلى أنهم توجهوا بخالص الشكر إلى وزارة الهجرة والمركز المصرى الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى على إتاحة مثل هذه الفرص المميزة للشباب المصرى.

كان المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج تم افتتاحه فى نوفمبر 2020 وهو ثمرة التعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ووزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى يتم تنفيذها فى 14 محافظة مصدر للهجرة غير الشرعية، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب، علاوة على أن المركز يعقد ورش عمل للعاملين بالجمعيات لبناء قدرات الكوادر البشرية من الناحية الإدارية والمهنية والفنية فى مجال تمكين الشباب وتدريبهم مما يعزز من مهاراتهم لتقديم خدمات أفضل للشباب والمجتمع من حولهم.

والمركز متواجد فى حى المعادى بمحافظة القاهرة ومفتوح للجمهور يوميا من الأحد إلى الخميس، ولمعرفة المزيد عن أنشطة المركز ومتابعتها أولا بأول، يمكن زيارة صفحته الرسمية على فيسبوك عبر الرابط التالى:

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