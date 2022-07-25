تفاصيل اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى (صور)

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس أحمد رشاد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور عماد محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، والدكتور محمد أحمد، مدير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية فى دلتا نهر النيل والساحل الشمالى بمصر.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد العاطى، إن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم فى بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين فى مجال إدارة المياه، خصوصا مع وجود تشابه كبير بين البلدين فى التحديات التى يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها، مشيراً إلى تاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا فى مجال المياه والذى يعود لـ46 عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه عام 1976، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات فى موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وخلال الاجتماعات، عرض أعضاء الوفد المصرى موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل، ومناقشة الفاعليات رفيعة المستوى المزمع تنظيمها خلال الأسبوع، والذى يتميز بالعديد من الفعاليات الدولية كأحد المؤتمرات السنوية البارزة فى مجال المياه، فضلاً عن كونه حدث تحضيرى للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى "المياه فى قلب العمل المناخى".

وأبدى الجانب الهولندى استعداده لدعم الأسبوع، وخصوصا جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الأمم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس 2023 والذى يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه، كما أنه من المقرر أن يلقى مارك هاربر، وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندى، كلمة فى حفل افتتاح الأسبوع، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى على المستوى الوزارى على هامش الأسبوع.

كما أكد الجانب الهولندى على دعمه "لجناح المياه والمناخ" والذى سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ المقبل، وأيضاً دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر، بهدف تحقق زخم دولى حول قضايا المياه، وكذا تقديم رسائل لقادة المجتمع الدولى لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة فى محور التكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال جلسة المياه والزراعة، استعرض الوفد المصرى الوضع المائى فى مصر وأهم التحديات التى تواجه قطاع المياه وجهود وزارة الموارد المائية والرى فى مواجهة هذه التحديات، بالإضافة لاستعراض أنشطة وحدة المحاسبة بقطاع التخطيط والتى تقوم بحساب الاحتياجات المائية الخاصة بالزراعة من خلال صور الأقمار الصناعية، كما تم الاتفاق على مبادرة تعلنها مصر وهولندا لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه من خلال إعلان مصر منصة إقيلمية لتبادل البيانات والمعلومات عن إنتاجية المياه فى المنطقة، حيث تدرس مصر استضافة مركز المعرفة الإقليمى لتوفير بيانات إنتاجية المياه ضمن المبادرة الهولندية لاستخدام التقنيات الحديثة لرصد ومتابعة تحقيق الأهداف الأممية.

كما استعرض الوفد المصرى التجربة المصرية الناجحة فى مجال معالجة مياه المصارف الزراعية باستخدام تقنيه الأراضي الرطبة (wet lend)، حيث تم عرض التجربة التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه فى محطة بحيرة المنزلة التابعة لمعهد بحوث الصرف حيث تقوم المحطه بمعالجة 250 ألف متر مكعب يومياً من مياه مصرف بحر البقر للاستخدام فى الزراعة والاستزراع السمكى وأثبتت فاعليتها فى إزالة الملوثات بكفاءة عالية، كما تم أيضا استعراض عدد من التجارب البحثية للأراضى الرطبة داخل زمام مصارف إدفينا والبهو بالوجه البحرى، وكذلك النموذج الخاص بمعالجة الصرف الصحى بقرية سماحة بمحافظة الدقهلية باستخدام الأراضي الرطبة، وقد أظهرت النتائج قدرة تكنولوجيا الأراضى الرطبة فى معالجة مياه المصارف للاستخدام الزراعى والاستزراع السمكى وذلك بتكلفة منخفضة، بحيث تعتبر هذه التقنية من الحلول الصديقة للبيئة.

وفى ذات السياق، قامت جامعة ڤاجنن بهولندا باستعراض خبرات الجامعة فى تطوير تكنولوجيا الأراضى الرطبة، حيث تم الاتفاق فى المجلس الاستشارى المصرى الهولندى على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا فى هذا المجال وعمل دورات تدريبيه لرفع قدرات باحثى المركز ومهندسى الوزارة فى تطبيقات تكنولوجيا الأراضى الرطبة.

وفى مجال حماية الشواطئ، استعرض الوفد المصرى جهود الوزارة فى حماية شواطئ دلتا نهر النيل لحماية المناطق الساحلية واكتساب أراضى جديدة، مع الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجار العمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 45 كيلومترا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، الأمر الذى يُسهم فى حماية المنشآت بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

كما تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم فى 5 محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال فى تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

كما تم عرض مجهودات الوزارة لإنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة، وهذه البيانات سيتم استخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ.

كما تم عرض مجهودات الوزارة فى إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

واتفق الطرفان المصرى والهولندى على أن أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال حماية الشواطئ واكتساب الأراضى.

كما تمت مناقشة مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة وذلك لحماية الشواطئ المصرية من النحر، والتى تتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال، حيث اتفق الجانبان المصرى والهولندى على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية لتحديد مدى جدوى هذه المقترح، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لاستخدامها كمصدر للتغذية فى المستقبل فى حالة ملاءمتها لهذا الغرض، مع تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال بناء القدرات فى هذا المجال.