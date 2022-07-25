مدبولى يوجه بإسراع معدلات تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.





وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع، خصوصًا إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع، مع الالتزام بالنسق المعمارى المخطط له، بالنظر لكونه يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة القاهرة، وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

كما وجه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعمارى للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمشروع، كما قام بجولة للوقوف على سير العمل بمكونات المشروع المختلفة، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ العمارات، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وزار عدداً من الوحدات التى تم تشطيبها، وأثنى على تصميم الوحدات وجودة التشطيب، كما تعرف على موقف أعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام.

وخلال التفقد، أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، على مساحة إجمالية تصل إلى 95 فداناً، وتضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بمتوسط مساحة للوحدة يصل إلى 150 متراً، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات نحو 73 عمارة ضمن المشروع حتى الآن.

كما شملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بمنطقة تطوير منطقة سور مجرى العيون، تفقد أعمال تنفيذ المول التجارى الإدارى الترفيهى، ضمن المشروع، ووجه بسرعة إنهاء تنفيذ المول، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن معدل تنفيذ المول يبلغ 90% للخرسانات، ويتم استكمال التشطيبات، ويقام من 4 أدوار على مساحة 51 ألف م2، حيث يضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة المختلفة، وجراجاً يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول، بما يخدم قاطنى المشروع وزواره مستقبلاً.

وخلال الجولة، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالفعل طرح عمارة ضمن العمارات الموجودة فى نطاق المشروع، للمصريين فى الخارج، فى إطار مشروع "بيت الوطن"، وتم حجزها بالكامل، بإقبال كبير، مضيفًا أنه تم طرح عمارة ثانية بنفس المشروع، وتم حجزها بالكامل أيضًا، بما يعكس الاهتمام بالسكن بهذه المنطقة، التى يخطط لأن تكون مقصدًا سياحيًا وحضاريًا فريدًا.

كما قام رئيس الوزراء بتفقد أعمال الإزالات التى تتم لعدد من المناطق فى محيط مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الإزالات، كما استمع إلى شرح من خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذى أكد أن هناك 3 مناطق عشوائية هى: السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، يتم إزالتها حالياً، وسيتم الانتهاء من ذلك خلال نحو 15 يوماً، مضيفاً: هدفنا تسكين نحو 1660 أسرة فى مشروع أرض الخيالة الذى تم تطويره، استكمالاً لجهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والارتقاء بحياة ساكنيها.