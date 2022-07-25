البابا تواضروس يصلى القداس فى كاتدرائية العذراء المنتصرة بڤيينا

جدة - نرمين السيد - وشهد القداس مشاركة شعبية كبيرة من قبل أبناء ايبارشية النمسا، وحرص قداسة البابا عقب القداس على مصافحة جميع الحضور وتوزيع لقمة البركة عليهم. شارك فى صلوات القداس عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان إلى جانب خورس الشمامسة. يأتى هذا فى إطار الزيارة الرعوية الحالية لقداسة البابا لإيبارشية النمسا، والتى بدأها يوم الخميس 14 يوليو الجارى.

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