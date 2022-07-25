الأرصاد تكشف عن ارتفاع كبير فى درجات الحرارة (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، موضحة أن البلاد مازالت تتأثر فى الفترة الحالية بمنخفض الهند الموسمى، والذى يسبب ارتفاعا فى نسب الرطوبة فى فترات النهار والليل.





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 36 درجة مئوية، وسيكون هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة يسبب الشعور بارتفاع أكبر فى درجات الحرارة بدرجتين عن المسجلة بهيئة الأرصاد، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة ورطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة المساء تكون مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، فضلا عن وجود شبورة مائية على الطرق السريعة تؤدى لانخفاض فى الرؤية الأفقية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وذكرت أن هناك توقعات بارتفاع الأمواج فى البحر، وخاصة فى مطروح، والسلوم، حيث سيصل ارتفاعها حتى 2 متر.

وأردفت: "ارتفاع درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع المقبل، ومتوقع أن يشهد آخر هذا الأسبوع ارتفاعا جديدا فى درجات الحرارة".