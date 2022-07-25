جدة - نرمين السيد - ويشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ 77 عمارة، ويقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى جراج يسع 1355 سيارة، ومسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.