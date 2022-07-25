افتتاح بيت ضيافة الشهيد مار جرجس فى شبرا (صورة)

جدة - نرمين السيد - ويتم تخصيص بيت الضيافة لاستقبال ومبيت المرضى المغتربين مجانًا. كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كلف يوم 9 يوليو الماضى، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام بشبرا، لرئاسة صلاة الجنازة على جثمان الدكتور نصحى عبد الشهيد مؤسس المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية، والأب الروحى للدراسات الآبائية الحديثة فى مصر. وشارك فى الصلاة التى أقيمت فى كنيسة العذراء مريم بالفجالة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط البلد. وفى رثاء الأنبا أنجيلوس للراحل قدم العزاء باسم البابا تواضروس، وقال: "إن الدكتور نصحى كرس حياته كلها لخدمة الكنيسة وقد أصدر 230 كتابا كما أسس سلسلة الكتاب الشهرى، وترجم العديد من نصوص الآباء البابا كيرلس عامود الدين، من ذلك تفسير إنجيل يوحنا وتفسير إنجيل لوقا كما ترك رصيد روحى ضخم جدا سوف نظل نتتلمذ على كتاباته وعظاته سنين طويلة".

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