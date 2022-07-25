الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2022 تنسيق كلية الشرطة وشروط القبول

انتهت امتحانات الثانوية العامة 2022 ويبحث الكثير من الطلاب بشكل يومي عن الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2022 تمهيدا للتقديم بها بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة ولذلك يرغب جميع الطلاب في معرفة الحد الأدنى للتقديم لمعرفة هل يمكنه التقديم في كلية الشرطة أم لا، وأعلنت الوزارة انها سوف تقبل دفعة جديدة في كلية الشرطة بشرط ان يكون مجموعة الطالب كحد أدني 65%.

الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2022

بعدما أعلنت الوزارة عن قبول دفعة جديدة بحد أدني 65% من الثانوية العامة يرغب الطلاب في معرفة موعد التقديم والشروط اللازم توافرها لكي يتمكن الطالب من الحصول علي الموافقة والقبول في كلية الشرطة، وعقد مساعد وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم في اجتماع صحفي عقد أمس الاحد بان موعد التقديم في كلية الشرطة سوف يبدا بداية من شهر أغسطس وحتي يوم 18 أغسطس وذلك بالنسبة لحاملي شهادة الثانوية 2021.

اما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 والدبلومات الأجنبية يمكنك التقديم علي كلية الشرطة بداية من يوم 4 أغسطس المقبل وحتي نهاية الشهر الموافق 31 أغسطس وعلي الطلاب تقدم أصل شهادة المعادلة التي يتم صدورها من خلال مكتب التنسيق كما ان باب التقديم بالنسبة لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق للجنسين يبدا من يوم 18 أغسطس وبالنسبة لكافة الحاصلين علي المؤهلات الجامعية من ماجستير ودكتوراة وبكالوريوس يمكنهم التقديم بداية من يوم 15 أغسطس وحتي يوم 15 سبتمبر.

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2022

قم بالتوجه الي موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر محرك البحث جوجل.

في الصفحة الرئيسية قم باختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة واضغط عليها.

قم بكتابة كافة البيانات المطولة منك وهي الوزن والطول ورقم الهوية واسمك بالكامل.

قم بالنقر علي ايقونة التسجيل وقم بتحديد اليوم المناسب للذهاب للاختبارات.

شروط القبول في كلية الشرطة 2022