حالة الطقس اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 ودجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء .





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 33 24 وادى النطرون 35 23 طنطا 36 25 شبين الكوم 36 24 دمنهور 34 24 بلطيم 32 25 مطروح 31 22 السلوم 33 23 سيوة 38 22 بورسعيد 33 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 37 23 السويس 36 24 العريش 34 24 رفح 33 23 رأس سدر 37 24 نخل 37 19 نويبع 38 27 طابا 36 26 كاترين 33 19 الطور 34 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 37 28 مرسى علم 37 27 الفيوم 36 24 بنى سويف 37 24 المنيا 37 24 أسيوط 38 23 سوهاج 39 25 قنا 41 26 الأقصر 41 26 أسوان 42 27 إدفو 43 28 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 36 26 أبو رماد 35 27 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 28

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