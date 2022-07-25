وزير الأوقاف: مشروعا صكوك الأضاحى والإطعام يحققان 205 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر صفحته على تويتر، إنه فى ضوء كرم الشعب المصرى العظيم وتكافله المجتمعى حققت صكوك الأضاحى والإطعام رقما قياسيا جديدا وكبيرا هذا العام؛ حيث تجاوز إجمالى صكوك الأضاحى والإطعام مبلغ 205 ملايين جنيه هذا العام.
وأوضح، أن منها أكثر من 175 مليون جنيه صكوك أضاحى بزيادة أكثر من30 مليون جنيه على العام الماضى بنسبة زيادة أكثر من 20 ٪ .
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